Навальный в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в токсикореанимации в больнице скорой медицинской помощи № 1 в Омске.

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии ТАСС сообщил главный врач заведения Александр Мураховский.

Политик находится в токсикореанимации. Туда его доставили из аэропорта, где самолет с политиком экстренно сел.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, он по-прежнему без сознания. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В больницу вызвали полицию.

"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", – написала Ярмыш в Twitter.

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

В комментарии "Эху Москвы" Ярмыш рассказала: "Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой – я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, а потом потерял сознание".

Telegram-канал Baza пишет, что Навального направили на компьютерную томографию, чтобы исключить инсульт.

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.