"Сейчас Алексей без сознания". В команде Навального заявили, что его отравили

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде политика считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Об этом в своем Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, политику стало плохо в самолете.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", – написала Ярмыш.

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

В команде оппозиционера считают, что ему что-то подмешали в чай.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", – отметила пресс-секретарь.

Алексей в реанимации — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Она добавила, что Навальный находится в реанимации.

Это уже второе вероятное отравление оппозиционного политика.

Год назад, когда суд арестовал Навального на 30 суток за призыв к участию в несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, и он находился в спецприемнике, его госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Лечащий врач политика Васильева заявила, что симптомы политика говорят о том, что это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. По ее словам, палату Навального усиленно охраняют.

29 июля Навального выписали из больницы и отправили назад в спецприемник.