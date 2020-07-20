Навальный заявил, что закрывает свой "Фонд борьбы с коррупцией"

Решение о закрытии "Фонда борьбы с коррупцией" российский политик Алексей Навальный принял из-за масштабного иска против организации на 88 млн рублей, который его команда не в состоянии погасить.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что ликвидирует "Фонд борьбы с коррупцией". Об этом говорится на сайте оппозиционера.

"Мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую я основал девять лет назад, пришел конец, потому что у нас ее просто забрали", – заявил он.

По словам Навального, такое решение было принято из-за иска от компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 суд обязал Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и сам ФБК выплатить почти 88 млн рублей (33,9 млн грн) по иску комбината питания, который поставляет еду в столичные школы и детские сады.

Политик отметил, что эта сумма слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать. Из-за неспособности оплатить исковые требования, по словам Навального, у него отнимут и саму организацию, и ее расчетный счет.

"Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть [президент России Владимир] Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность – вас – нам надо унести с собой. Почему мы никого не слушаем, никто нам не указывает и не может на нас повлиять? Да потому, что мы финансово независимы. Нам не нужны ни олигархи, ни государство, ни заграница. За прошлый год 21 467 человек сделали нам пожертвования. А главное, наша прелесть – 7607 человек, которые подписаны на ежемесячные платежи. То есть зарегистрировали их у нас на сайте и автоматически списывают нам кто 100 рублей, кто 500, а кто тысячу. И мы знаем: что бы ни случилось, мы ежемесячно получаем около 6 млн рублей и нам хватит на аренду офиса, интернет и хотя бы часть зарплат", – рассказал Навальный и призвал подписчиков переподписаться на другую организацию.

"Фонд борьбы с коррупцией" – некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.