ГОРДОН
 
 
МИР

Навальный заявил, что закрывает свой "Фонд борьбы с коррупцией"

Решение о закрытии "Фонда борьбы с коррупцией" российский политик Алексей Навальный принял из-за масштабного иска против организации на 88 млн рублей, который его команда не в состоянии погасить.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навальный заявил, что ФБК перейдет на другое юрлицо
Навальный заявил, что ФБК перейдет на другое юрлицо
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что ликвидирует "Фонд борьбы с коррупцией". Об этом говорится на сайте оппозиционера.

"Мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую я основал девять лет назад, пришел конец, потому что у нас ее просто забрали", – заявил он.

По словам Навального, такое решение было принято из-за иска от компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 суд обязал Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и сам ФБК выплатить почти 88 млн рублей (33,9 млн грн) по иску комбината питания, который поставляет еду в столичные школы и детские сады.

Политик отметил, что эта сумма слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать. Из-за неспособности оплатить исковые требования, по словам Навального, у него отнимут и саму организацию, и ее расчетный счет.

"Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть [президент России Владимир] Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность – вас – нам надо унести с собой. Почему мы никого не слушаем, никто нам не указывает и не может на нас повлиять? Да потому, что мы финансово независимы. Нам не нужны ни олигархи, ни государство, ни заграница. За прошлый год 21 467 человек сделали нам пожертвования. А главное, наша прелесть – 7607 человек, которые подписаны на ежемесячные платежи. То есть зарегистрировали их у нас на сайте и автоматически списывают нам кто 100 рублей, кто 500, а кто тысячу. И мы знаем: что бы ни случилось, мы ежемесячно получаем около 6 млн рублей и нам хватит на аренду офиса, интернет и хотя бы часть зарплат", – рассказал Навальный и призвал подписчиков переподписаться на другую организацию.

"Фонд борьбы с коррупцией" – некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

Теги: Россия, Алексей Навальный, ФБК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с занимаемой должности
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с занимаемой должности
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS