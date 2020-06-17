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ПОЛИТИКА

Навальный предложил "Единой России" поднять пенсии для воевавших ветеранов до 200 тыс. руб.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, российский политик Алексей Навальный считает, что президент России Владимир Путин и партия власти "Единая Россия" используют образ победы и ветеранов в политических целях.

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Навальный: К 75-летию Победы Путин подарил всей стране самого себя
Навальный: К 75-летию Победы Путин подарил всей стране самого себя
Фото: Алексей Навальный / Facebook

К 75-летию Победы президент РФ Владимир Путин подарил россиянам самого себя, отменив ограничения своего правления, об этом российский политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный написал в Facebook 17 июня.

"Сначала специально в июне устраивают парад, на который выкинут миллиарды, на следующий день начинается семидневное голосование, а в июле пройдет "Бессмертный полк", чтобы во главе него шел наш гнусный старикашка, но уже в статусе пожизненного президента", – отметил Навальный.

По его мнению, главное достижение Путина – победа во Второй мировой войне. Навальный уверен, что Путин и партия "Единая Россия" используют образ победы и ветеранов в политических целях.

"Только властям нужно сделать какую-то гадость или что-то украсть – сразу все обмотаются георгиевскими лентами, поставят перед собой несчастного старика в качестве декорации, и получается, что все вроде освящено великой победой",  написал Навальный.

Политик считает, что вместо этого власти должны позаботиться о повышении пенсий российским ветеранам до 200 тыс. руб. Сейчас, по информации Навального, участники войны получают от 35 до 43 тыс. руб.

https://www.facebook.com/navalny/posts/3361162860569440

"В США [ветераны Второй мировой войны] получают от 188 тыс. до 431 тыс. в месяц. Во Франции – 99 тыс. В Великобритании – от 139 тыс. до 626 тыс. руб. в зависимости от заслуг. Это союзники. А как же побежденные страны? Финляндия – 158 тыс. в месяц. Япония – от 80 до 470 тыс. руб. в месяц. И наконец, Германия платит ветеранам вермахта от 111 тыс. до 626 тыс. руб. в месяц", – подчеркнул Навальный.

Политик разработал законопроект о повышении пенсий участникам войны. По его словам, в России их осталось 75 тыс. человек.

"Я его направляю всем лидерам фракций в Думе и особенно "Единой России", ведь принятие зависит от них и от Путина. Ему я тоже этот законопроект отправляю", – отметил политик.

Военный парад в Москве должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Теги: Владимир Путин, Алексей Навальный, пенсии, Единая Россия, ветераны, парад, Вторая мировая война, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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