Навальный о покупке голосов на референдуме в РФ: Чики, верьте: это честные выборы, ...бать-копать

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фрагмент клипа американского исполнителя 6ix9ine и певицы Ники Минаж. В нем лицо репера заменено на лицо Навального, который якобы призывает идти голосовать за поправки в конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ назначено на 1 июля 2020 года Фото: depositphotos.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Facebook опубликовал шуточное видео, в котором якобы призывает россиян пойти голосовать за изменения в конституцию РФ.

"Общеизвестно, что тем, у кого есть больше миллиона подписчиков в Instagram, платят от миллиона рублей и выше за призывы пойти на "голосование". Я тоже не удержался и согласился записать ролик об этом", – написал он.

К посту он приложил фрагмент клипа американского исполнителя 6ix9ine и певицы Ники Минаж, в котором лицо репера заменил на свое. А также предоставил якобы перевод текста, который поется в видео.

"Пацаны, приходите голосовать. Чики, верьте: это честные выборы, ...бать-копать. [Президент России Владимир] Путин не обнулится, не останется вечно, как старый гриб. Голосование такое же настоящее, как этот клип", – написал он.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года. С 25 июня по 1 июля россияне могут проголосовать по поправкам онлайн.

16 июня телеканал "Дождь" сообщил, что для онлайн-голосования по поправкам в конституцию людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp.

"Предполагается, что с помощью сим-карт люди будут регистрировать аккаунты на mos.ru для онлайн-голосования и получать за это деньги – 75 рублей за каждую регистрацию. Платить обещают и за голос в поддержку – по 50 рублей. Откуда эти сим-карты, неизвестно", – сообщает "Дождь".

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.