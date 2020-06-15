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Подозревают в клевете. Следственный комитет РФ возбудил дело против Навального

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, российский политик Алексей Навальный назвал участников видеоролика в поддержку поправок в конституцию РФ предателями. Среди участников видео – 93-летний ветеран Игнат Артеменко.

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Пост, оскорбивший ветерана Артеменко, появился в Twitter Навального 2 июня
Пост, оскорбивший ветерана Артеменко, появился в Twitter Навального 2 июня
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении политика Алексея Навального. Его подозревают в клевете и распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, об этом 15 июня сообщает ТАСС.

В пресс-службе СК агентству сообщили, что 2 июня Навальный разместил в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказался по поводу поправок в конституцию. Комментарии Навального содержали ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана, считают в СК.

По информации ТАСС, полковник Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

Речь идет о видео в поддержку поправок в конституцию, которые инициировал президент РФ Владимир Путин. В ролике участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов, 93-летний участник Второй мировой войны Игнат Артеменко и другие.

Председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку высказываниям о ветеране, отмечает ТАСС.

Пост, оскорбивший ветерана, был опубликован в Twitter Навального 2 июня.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", – прокомментировал видео Навальный.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Конституция, Алексей Навальный, следствие, Следственный комитет РФ
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