Фейгин: Навального отравили, уверен, это преднамеренное решение властей

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня госпитализировали в Омске, отравили намеренно, чтобы вывести из игры накануне российских митингов в поддержку протестов в Беларуси. 20 августа такое мнение в комментарии изданию "Обозреватель" выразил правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин.

Он отметил, что Кремлю давно все равно, что думают о его делах на Западе.

"Я уверен, что Навального отравили. Возможно, эта операция готовилась не один день, они могли примериться, не хотели в Москве этого делать, а здесь он летит из Томска, очень далеко от всех. Возможно, кремлевские ожидали проведения всероссийской акции в поддержку протестов в Беларуси. А Навальный – значимая кандидатура в этих протестах, и это могло быть сильным аргументом вывести его из игры на некоторое время ", – рассказал Фейгин.

Он обратил внимание, что чай политик пил в месте, которое хорошо просматривается.

"Наверное, в аэропорту Томска, где он пил чай, все просвечивалось до жопы. И говорить, что они не знают, что там и к чему, и будут сейчас отрицать факт отравления, просто смешно. Уверен, это преднамеренное решение властей – убрать Навального из политической игры", – добавил правозащитник.