ГОРДОН
 
 
МИР

Пресс-секретарь Навального: Врачи говорят, что это не отравление, так как их запугали

В больнице, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, присутствует большое количество правоохранителей, которые, вероятно, запугивают врачей медучреждения, заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навальному стало плохо во время перелета с Томска в Москву
Навальному стало плохо во время перелета с Томска в Москву
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Врачей больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где сейчас находится российский оппозиционер Алексей Навальный, запугали правоохранители. Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE".

"Конечно, это было преднамеренное отравление. И сейчас врачи говорят, что это не так, только потому, что их запугали. Когда я ехала с Алексеем в машине скорой помощи в эту самую больницу, врачи самой "скорой", еще не понимая, насколько масштабно происходящее, говорили мне прямым текстом, что это некий токсин", – сообщила она.

Ярмыш также сообщила, что в больнице сейчас находится очень много правоохранителей из уголовного розыска, транспортной полиции и Следственного комитета.

Ранее замглавврача больницы Анатолий Калиниченко заявлял, что он не может утверждать, что причиной ухудшения состояния Навального стало отравление, видео его выступления опубликовала Ярмыш в Twitter.

"Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но, кроме этого, может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике", – отметил врач, добавив, что не может разглашать более подробную информацию о состоянии Навального без его согласия.

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.

Теги: Россия, Алексей Навальный, врачи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
"Хочу, чтобы тело обрело покой". Дочь князя Монако повторно госпитализировали с COVID-19
"Хочу, чтобы тело обрело покой". Дочь князя Монако повторно госпитализировали с COVID-19
Мужа Легкоступовой отвели от гроба СМИ
Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
"Против Трампа". 18-летняя Билли Айлиш призвала американцев голосовать за Байдена
"Против Трампа". 18-летняя Билли Айлиш призвала американцев голосовать за Байдена
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS