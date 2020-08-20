Пресс-секретарь Навального: Врачи говорят, что это не отравление, так как их запугали

В больнице, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, присутствует большое количество правоохранителей, которые, вероятно, запугивают врачей медучреждения, заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Навальному стало плохо во время перелета с Томска в Москву Фото: Алексей Навальный / Facebook

Врачей больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где сейчас находится российский оппозиционер Алексей Навальный, запугали правоохранители. Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE".

"Конечно, это было преднамеренное отравление. И сейчас врачи говорят, что это не так, только потому, что их запугали. Когда я ехала с Алексеем в машине скорой помощи в эту самую больницу, врачи самой "скорой", еще не понимая, насколько масштабно происходящее, говорили мне прямым текстом, что это некий токсин", – сообщила она.

Ярмыш также сообщила, что в больнице сейчас находится очень много правоохранителей из уголовного розыска, транспортной полиции и Следственного комитета.

Ранее замглавврача больницы Анатолий Калиниченко заявлял, что он не может утверждать, что причиной ухудшения состояния Навального стало отравление, видео его выступления опубликовала Ярмыш в Twitter.

"Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но, кроме этого, может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике", – отметил врач, добавив, что не может разглашать более подробную информацию о состоянии Навального без его согласия.

Выступление представителя больницы pic.twitter.com/s9vfS0cSDq — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.