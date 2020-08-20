ГОРДОН
 
 
МИР

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию

Помимо задачи поддержания жизни российского оппозиционера Алексея Навального, нужно искать отравляющее вещество в том случае, если политика действительно отравили, заявил его лечащий доктор Ярослав Ашихмин.

Врач Навального: Похоже ли это на отравление? Похоже
Врач Навального: Похоже ли это на отравление? Похоже
Фото: ЕРА

Российский врач Ярослав Ашихмин, у которого с 2013 года наблюдается российский оппозиционный политик Алексей Навальный, в интервью изданию "Медуза" заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы.

"Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с ганноверским или страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом (пандемией коронавируса. – "ГОРДОН"), но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что [токсикология] – очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином", – сказал медик.

Он отметил, что, помимо задачи поддержания жизни оппозиционера в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, "если оно было".

"Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента", – подчеркнул Ашихмин.

Он сказал, что не может утверждать, действительно ли Навального отравили, потому что даже не видел его.

"Я понимаю только то, что то, что происходит с Алексеем, связано с действием какого-то фактора, который резко подействовал на его организм... У Навального ранее никаких болезней, которые бы могли так декомпенсироваться, не было. Что с ним случилось, я не знаю. Похоже ли это на отравление? Похоже", – добавил Ашихмин.

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыша, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Теги: Россия, Германия, оппозиция, Алексей Навальный, Омск, отравление, врач
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына
"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына
Полякова рассказала, какие манипуляции проводит с лицом
Полякова рассказала, какие манипуляции проводит с лицом
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Яма рассказал, как заставить себя бегать
Яма рассказал, как заставить себя бегать
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS