Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию

Помимо задачи поддержания жизни российского оппозиционера Алексея Навального, нужно искать отравляющее вещество в том случае, если политика действительно отравили, заявил его лечащий доктор Ярослав Ашихмин.

Российский врач Ярослав Ашихмин, у которого с 2013 года наблюдается российский оппозиционный политик Алексей Навальный, в интервью изданию "Медуза" заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы.

"Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с ганноверским или страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом (пандемией коронавируса. – "ГОРДОН"), но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что [токсикология] – очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином", – сказал медик.

Он отметил, что, помимо задачи поддержания жизни оппозиционера в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, "если оно было".

"Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента", – подчеркнул Ашихмин.

Он сказал, что не может утверждать, действительно ли Навального отравили, потому что даже не видел его.

"Я понимаю только то, что то, что происходит с Алексеем, связано с действием какого-то фактора, который резко подействовал на его организм... У Навального ранее никаких болезней, которые бы могли так декомпенсироваться, не было. Что с ним случилось, я не знаю. Похоже ли это на отравление? Похоже", – добавил Ашихмин.

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыша, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.