Попутчик Навального обнародовал фото из самолета

На записи, которую обнародовал житель Томска, летевший в одном самолете с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным, слышны мужские крики и видно, что по салону ходят врачи скорой помощи.

В команде Навального считают, что его отравили Фото: ЕРА

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в одном самолете с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в Stories в Instagram опубликовал фото и видео политика этим утром.

Он обнародовал фото, на котором Навальный пьет чай в кафе аэропорта Томска.

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Лебедев написал, что в полете политику "стало очень плохо, его еле откачали". Он также отметил, что Навальный кричал от боли.

На видео, которое уже обнародовало издание "Медиазона" в своем Telegram, слышны мужские крики. Видно, что по салону идут врачи скорой помощи.

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.