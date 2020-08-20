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Навальный в коме – пресс-секретарь

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш высказала мнение, что реакция врачей, которые наблюдают за политиком, только подтверждает факт его отравления.

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Навальному стало плохо в самолете
Навальному стало плохо в самолете
Фото: ЕРА

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в токсикореанимации в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске, впал в кому. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.

"Алексей по-прежнему на аппарате искусственной вентиляции легких. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", – написала она.

По словам Ярмыш, реакция врачей подтверждает, что это отравление.

"Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", – отметила она.

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, больница, отравление, Кира Ярмыш, ИВЛ
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