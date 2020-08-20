"Алексея не запомнила". Полиция опросила сотрудницу кафе, делавшую чай Навальному – СМИ

На кафе в аэропорту Томска, в котором сегодня утром пил чай российский оппозиционер Алексей Навальный, раньше никогда не было жалоб на отравления, пишет Telegram-канал Baza.

Полиция опросила сотрудницу кафе, которая сегодня утром делала чай российскому оппозиционному политику Алексею Навальному перед его вылетом из Томска. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Девушка говорит, что Алексея не запомнила, потому что был большой поток людей. На смене было четыре человека: старшая смены, повар, бариста и уборщица. Раньше никаких жалоб на отравления в кафе не было. Полиция тем временем отсматривает камеры наблюдения", – говорится в сообщении.

Заместитель главного врача больницы в Омске, где сейчас находится Навальный, рассказал журналистам о его состоянии.

"Алексей находится на аппарате ИВЛ, состояние его стабильное. Сейчас есть несколько диагнозов, которые уточняются. В течение сегодняшнего дня диагноз будет определен. Никакой уверенности, что причиной является отравление, нет, но это одна из версий. Более подробно не могу рассказать из-за врачебной тайны", – пишет Baza.

В комментарии "Интерфаксу" директор и владелец кофейни, расположенной на втором этаже аэропрта Томска, сказал, что начал проверку в связи с предполагаемым отравлением политика.

Будут изучены записи с камер наблюдения.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter сообщила, что в реанимации сейчас много полицейских.

"Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны", и увел полицейских в другую комнату", – написала Ярмыш.

В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что «некоторые вещи конфиденциальны» и увёл полицейских в другую комнату — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик в коме.