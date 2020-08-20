В больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать

В больницу к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, госпитализированному, вероятно, с отравлением, прибыли жена и лечащий врач. Однако в палату к политику их не пустили.

Юлию Навальную к мужу не пустили Фото: Штаб Навального в Омске / Twitter

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального удалось стабилизировать. Об этом заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Омска Анатолий Калиниченко, сообщает местное издание Ngs55.ru.

"Я позволю себе острожное высказывание. Учитывая состояние, в котором он был к нам доставлен? и полную неясность диагноза, нам удалось его стабилизировать. Для нас это хороший прогностический признак", – заявил он.

Информацию о том, в коме ли политик, медик комментировать отказался.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram уточнил, что Навальный уже дышит сам.

При этом в пресс-службе регионального минздрава сообщили, что он находится в состоянии естественной комы, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем Instagram заявила, что в больницу уже приехали его супруга Юлия и врач Анастасия Васильева, однако их в реанимацию не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение".

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.