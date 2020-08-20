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Павел Шехтман
Павел Шехтман

Российский общественный активист, блогер, историк.


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Путин занимается уголовщиной не только в своей стране, а по всему миру. Даже странно, почему Навального отравили так поздно

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Не, ну а что вы хотите. Если уголовник, который занимается уголовщиной не только в своей стране, а и по всему миру, в том числе в Великобритании, великий шахматист, с которым надо срочно обратно налаживать отношения ради мира и стабильности во всем мире – то почему ему лидера оппозиции не отравить?

Человек целого соседнего президента страны НАТО убил с кучей народа, а тут какой-то лидер оппозиции... Даже странно, почему это произошло так поздно.

Хотя ничего странного на самом деле. Беларусь показала, что иногда могут рвануть и, казалось бы, совершенно безопасные схемы с полусистемной оппозицией – так что и рисковать.

P.S. Для меня лично это лишнее доказательство, что покушение на (тоже, в сущности, полусистемного) Немцова было устроено без ведома Путина. Если бы Путин отдал приказ лично, все бы было совсем не так.

Источник: Павел Шехтман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, оппозиция, Алексей Навальный, Павел Шехтман
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