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Telegram-канал LIFE SHOT и ряд российских СМИ написали, что накануне вероятного отравления Навальный "выпивал до двух ночи"

Информацию Telegram-канал LIFE SHOT об употреблении российским оппозиционером Алексеем Навальным алкоголя и лекарств одновременно подхватил ряд провластных российских СМИ.

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Навальный находится в больнице в Омске
Навальный находится в больнице в Омске
Фото: ЕРА

Telegram-канал LIFE SHOT сегодня написал, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального связано с одновременным употреблением алкоголя и лекарств.

"Как нам стало известно, накануне Алексей Навальный выпивал в деревне Кафтанчиково Томской области приблизительно до двух часов ночи. При поступлении в омскую больницу утром в его организме врачи обнаружили 0,2 промилле алкоголя. Не исключен вариант, что такое состояние у Навального – это результат взаимодействия медицинских препаратов (вероятно, оксибутирата натрия) и алкоголя", – написал LIFE SHOT.

Эту информацию уже перепечатали издания Life, "Взгляд""Московский комсомолец", Lenta.ru и "Газета.ru".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала такую информацию неправдой.

"Вижу, кремлевские Telegram-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня", – написала она в своем Twitter.

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Теги: Россия, медицина, оппозиция, Алексей Навальный, алкоголь, больница, отравление, Томск, Кира Ярмыш, диагноз
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