Врачи не разрешают перевозить Навального в другую больницу – директор Фонда борьбы с коррупцией

Команда российского оппозиционера Алексея Навального обратилась к властям РФ с просьбой содействовать транспортировке политика в один из токсикологических центров Европы.

В больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать Фото: Алексей Навальный / Facebook

Врачи больницы в Омске не разрешают перевозить российского оппозиционера Алексея Навального в другое медучреждение. Об этом в Twitter заявил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Самое главное, в больнице отказывают в транспортировке Алексея. Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельное", – написал Жданов.

Самое главное, в больнице отказывают в транспортировке Алексея. Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельное. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) August 20, 2020

Команда Навального обратилась к властям РФ с просьбой содействовать транспортировке политика в один из токсикологических центров Европы.

В частности, лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева прокомментировала слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Кремль готов содействовать отправке Навального за рубеж.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП №1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", – заявила Васильева.

Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза https://t.co/JGrr4agDSn — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 20, 2020

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.