Песков пожелал выздоровления Навальному и пообещал помочь с эвакуацией в зарубежную клинику

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что, если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, в РФ будет проведено расследование.

Песков: В Кремле в курсе того, что Навальный находится в больнице в тяжелом состоянии Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что следит за новостями об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 20 августа сообщает "Медуза".

Песков также пожелал Навальному скорейшего выздоровления, "как любому гражданину страны", и пообещал оказать помощь в эвакуации оппозиционера на лечение за границу, если такое обращение поступит.

По словам Пескова, в Кремле в курсе того, что Навальный находится в больнице в тяжелом состоянии, однако президенту РФ Владимиру Путину целенаправленно об этом не докладывали. Информацию о госпитализации Навального, как отметил Песков, российский президент получает из прессы.

Спикер Кремля отметил, что к лечению оппозиционера привлечены лучшие врачи, а также добавил, что в России будет проведено расследование, если информация об отравлении Навального подтвердится.

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.