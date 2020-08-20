Трамп заявил, что США следят за ситуацией с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп попросил доложить ему о ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Вашингтон следит за ситуацией с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 20 августа журналистам, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Мы следим за этим", – сказал Трамп, добавив, что скоро ему доложат о ситуации подробнее.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Кира Ярмыш, он находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы оказать помощь Навальному.