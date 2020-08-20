Экс-разведчик КГБ Швец: Отравление Навального следует рассматривать в рамках спецоперации ФСБ по транзиту власти от Путина к его преемникам

По мнению бывшего разведчика КГБ Юрия Швеца, вероятное устранение российского оппозиционера Алексея Навального лишает недовольных граждан лидера, который может возглавить массовые протесты.

Вероятное отравление российского оппозиционера Алексея Навального может быть частью "спецоперации" по передаче власти от президента РФ Владимира Путина преемникам. Такое мнение в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН" 20 августа высказал бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец.

"Отравление Навального следует рассматривать в рамках спецоперации по транзиту власти от Путина к его преемникам, которую проводит ФСБ под контролем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Эта операция имеет два театра действий – внешний и внутренний. На внешнем направлении Америке и НАТО делают "козу", пугая возможностью большой войны, на которую якобы готов Путин, внезапно превратившийся из клептократа, коим он на самом деле является, в мифического мессию. При этом наивно забывают, что подобные запугивания в свое время привели к развалу СССР", – сказал Швец.

На "внутреннем фронте", по его словам, необходимо нейтрализовать возможные массовые акции протеста.

"При этом пар недовольства можно выпускать постепенно, малыми дозами, а можно и одномоментно, под большим напором. Устранение Навального лишает недовольных последнего реального лидера, который может возглавить массовые протесты", – считает эксперт.

По его словам, при полном отсутствии харизматичных лидеров российской оппозиции просматривается три варианта спецоперации.

"Первый: операция "Иван Сусанин". Народ зазывают на улицы, где без реальных лидеров люди потопчутся пару-тройку дней и, глубоко разочарованные, разбредутся по домам. Там они и просидят на диванах следующие 10 лет. Правда, здесь есть вариант, когда при отсутствии реальных лидеров протестующим предложат фейковых, из числа агентуры ФСБ. Над этим уже работает канал активных мероприятий ФСБ под названием "Профессор Соловей". Следите за полетом этой птицы! Второй вариант – "Поп Гапон 2:0" с реинкарнацией кровавого воскресенья и последующими репрессиями со стороны власти. Вариант третий – "Евно Азеф 2.0". Здесь осуществляется несколько жутких террористических актов, после которых общественная активность в России надолго замораживается. Не хочу быть Кассандрой, но, похоже, в РФ наступают мрачные времена", – резюмировал Швец.

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Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Кира Ярмыш, он находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.