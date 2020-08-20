К Навальному пустили жену, лечащего врача – нет

Врачи больницы в Омске по-прежнему не дают документы на транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в другое медучреждение, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы Фото: Алексей Навальный / Facebook

К госпитализированному российскому оппозиционеру Алексею Навальному пустили его жену Юлию. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву – нет", – написала Ярмыш.

Также она отметила, что врачи больницы в Омске по-прежнему не дают документы на транспортировку Навального в другое медучреждение.

Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву - нет. Документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.