ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-разведчик КГБ Швец: Накануне отравления Навальный посетил Новосибирск, где находится центр "Вектор", в котором велись работы над COVID-19

Секретное расследование российского оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, где действует вирусологический центр "Вектор", представляет для Кремля серьезную опасность. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший разведчик КГБ, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Швец: Не хочу быть Кассандрой, но, похоже, в РФ наступают мрачные времена
Швец: Не хочу быть Кассандрой, но, похоже, в РФ наступают мрачные времена
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Устранение российского оппозиционера Алексея Навального лишает недовольных людей в России последнего реального лидера, который может возглавить массовые протесты. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший разведчик КГБ, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец.

"В случае с Навальным мы, несомненно, имеем дело с отравлением. Присутствие в настоящее время рядом с ним представителей ФСБ наводит на нехорошие подозрения. Это объясняет боязнь лечащих врачей сказать что-либо лишнее о состоянии пациента, отказ пустить к нему жену под смехотворным предлогом, что, кроме паспорта, для этого необходимо показать еще и свидетельство о браке, а также отказ пропустить к нему лечащего врача", – отметил Швец.

По его мнению, причиной атаки на Навального могло стать его расследование о вирусологическом центре "Вектор".

"У этого отравления, как представляется, есть два вектора. Первый: по словам секретаря Навального, накануне он посетил Новосибирск для проведения секретного расследования, и там за ним было замечено наружное наблюдение. Напомню, что в Новосибирской области расположен теперь уже известный центр "Вектор", из которого 16 сентября прошлого года произошел выброс. Вскоре в области началась "нетипичная" пневмония с закрытием дошкольных учреждений, о чем было рассказано по телевидению", – акцентировал собеседник.

Он напомнил, что в середине октября в китайском городе Ухань состоялись международные военные игры с участием команды из РФ, а 18 ноября в Ухани был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

"С началом пандемии в РФ оказалось, что единственным центром, где могут сделать соответствующий тест, является "Вектор". Есть серьезные основания полагать, что распространение коронавируса началось с РФ, а затем, при помощи спецоперации, его занесли в Китай. Заявления, что РФ стала первой в создании вакцины лишь усиливает подозрения, что работы над COVID-19 и антидотом велись в "Векторе" одновременно и давно. Понятно, что расследование по этому делу представляет для Кремля серьезную опасность. Раньше они убивали людей и за меньшие "шалости", – подчеркнул Швец.

Он отметил, что устранение Навального оставит россиян без реального лидера, способного возглавить протесты.

"Второй вектор: отравление Навального следует рассматривать в рамках спецоперации по транзиту власти от Путина к его преемникам, которую проводит ФСБ под контролем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Эта операция имеет два театра действий – внешний и внутренний. На внешнем направлении Америке и НАТО делают "козу", пугая возможностью большой войны, на которую якобы готов [президент РФ Владимир] Путин, внезапно превратившийся из клептократа, коим он на самом деле является, в мифического мессию. При этом наивно забывают, что подобные запугивания в свое время привели к развалу СССР. На внутреннем фронте необходимо нейтрализовать возможные массовые акции протеста. При этом пар недовольства можно выпускать постепенно, малыми дозами, а можно и одномоментно, под большим напором. Устранение Навального лишает недовольных последнего реального лидера, который может возглавить массовые протесты", – считает эксперт.

По его словам, при полном отсутствии харизматичных лидеров оппозиции просматривается три варианта спецоперации.

"Первый: операция "Иван Сусанин". Народ зазывают на улицы, где без реальных лидеров люди потопчутся пару-тройку дней и, глубоко разочарованные, разбредутся по домам. Там они и просидят на диванах следующие 10 лет. Правда, здесь есть вариант, когда при отсутствии реальных лидеров протестантам предложат фейковых, из числа агентуры ФСБ. Над этим уже работает канал активных мероприятий ФСБ под названием "Профессор Соловей". Следите за полетом этой птицы! Второй вариант – "Поп Гапон 2:0" с реинкарнацией кровавого воскресенья и последующими репрессиями со стороны власти. Вариант третий – "Евно Азеф 2:0". Здесь осуществляется несколько жутких террористических актов, после которых общественная активность в России надолго замораживается. Не хочу быть Кассандрой, но, похоже, в РФ наступают мрачные времена", – резюмировал Швец.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, политик находится в коме

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Теги: Россия, Алексей Навальный, ФСБ, Новосибирск, отравление, вирус, Томск, Юрий Швец, безопасность, Кира Ярмыш, Ухань, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
"Хочу, чтобы тело обрело покой". Дочь князя Монако повторно госпитализировали с COVID-19
"Хочу, чтобы тело обрело покой". Дочь князя Монако повторно госпитализировали с COVID-19
Мужа Легкоступовой отвели от гроба СМИ
Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
"Против Трампа". 18-летняя Билли Айлиш призвала американцев голосовать за Байдена
"Против Трампа". 18-летняя Билли Айлиш призвала американцев голосовать за Байдена
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS