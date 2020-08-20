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Власти Уханя скрывали информацию о коронавирусе от властей Китая – разведка США

Власти китайских провинций часто скрывают информацию от официального Пекина, опасаясь репрессий, так было и в ситуации со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится в докладе американской разведки, пишет The New York Times.

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Вспышка коронавируса произошла в Ухане
Вспышка коронавируса произошла в Ухане
Фото: ЕРА

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, откуда началось распространение коронавируса в конце прошлого года, некоторое время скрывали от центрального руководства факт о вспышке. Об этом написало издание The New York Times со ссылкой на представителей властей США, которые раскрыли детали доклада американской разведки.

Местные власти часто скрывают информацию от официального Пекина, опасаясь репрессий, говорится в докладе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Китай все чаще сталкивается с обвинениями в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале.

Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными". Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Кроме того, США считают, что "ВОЗ не смогла адекватно получать, проверять и обмениваться информацией своевременно и прозрачно". В связи с этим президент Штатов Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования организации до окончания расследования.

По данным на 20 августа, в мире коронавирусом заразились 22 442 243 человека, из них 788 356 умерли, 14 360 586 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

В конце мая Китай согласился на проведение расследования, которое должно установить происхождение коронавируса. В начале июля в страну направилась передовая группа ВОЗ. Команда должна была начать поиски источника и маршрута распространения инфекции, а также провести переговоры о приезде расширенной группы ВОЗ, которая в сотрудничестве с китайскими учеными будет искать источник инфекции.

Теги: США, Китай, разведка, расследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, Хубэй
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