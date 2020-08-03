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Глава ВОЗ рассказал, как продвигаются поиски источника коронавируса

Передовая группа ВОЗ, которая отправилась в Китай в начале июля, разработала техническое задание для исследований и программу работы расширенной группы, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Гебрейесус не сообщил, когда в Китай направится расширенная команда ВОЗ
Гебрейесус не сообщил, когда в Китай направится расширенная команда ВОЗ
Фото: EPA

Передовая группа Всемирной организации здравоохранения завершила работу в Китае. Об этом на брифинге 3 августа заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма его пресс-конференции опубликована на официальном сайте организации.

"Передовая группа ВОЗ, которая посетила Китай, завершила свою миссию и заложила основу для дальнейших совместных усилий по установлению источника вируса", – рассказал он.

По словам Гебрейесуса, результатом работы передовой группы стала разработка технического задания для исследований и программы работы расширенной группы ВОЗ, в которую войдут "ведущие ученые и исследователи из Китая и всего мира".

"Эпидемиологические исследования начнутся в Ухане и должны определить вероятный источник инфекции на ранних этапах. Доказательства и гипотезы, полученные в результате этой работы, заложат основу для дальнейших, более долгосрочных, исследований", – отметил гендиректор ВОЗ.

О сроках отправки расширенной миссии в Китай Гебрейесус не сообщил.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 были задействованы дикие животные. Однако невыясненным остается, как коронавирус преодолел межвидовой барьер и от какого именно вида вирус попал в человеческую популяцию – от летучих мышей или был еще один промежуточный носитель.

Существует также конспирологическая версия о том, что коронавирус был создан искусственно и попал в популяцию в результате случайной или умышленной утечки из Уханьской лаборатории. Большинство ученых при этом придерживается мнения, что SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение.

В конце мая Китай согласился на проведение расследования, которое должно установить происхождение коронавируса. В начале июля в страну направилась передовая группа ВОЗ, заявляла пресс-секретарь организации Маргарет Харрис. Команда должна была начать поиски источника и маршрута распространения инфекции, а также провести переговоры о приезде расширенной группы ВОЗ, которая в сотрудничестве с китайскими учеными будет искать источник инфекции.

Теги: Китай, эпидемия, ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, пандемия, коронавирус
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