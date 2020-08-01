Повторное заражение COVID-19 возможно не ранее, чем через год – врач-инфекционист

Повторное заражение коронавирусом в течение трех месяцев – ситуация похожая на биологическую фантастику. Об этом заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская.

Голубовская: Случаи якобы повторного заражения базируются на результатах ПЦР, но ПЦР бывает ложнопозитивный и ложнонегативный Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская прокомментировала информацию о мужчине, который три раза заразился коронавирусной инфекцией. Свое мнение инфекционист высказала в интервью "Укринформу", которое опубликовано 1 августа.

"Нет на сегодняшний день четких доказательств, что было повторное заражение. Потому что ситуация, когда повторная форма развивается в течении трех месяцев, – это сродни биологической фантастике. Если бы такое было, мы бы не достигли специализации, а постоянно болели бы", – сказала Голубовская.

По ее словам, у Всемирной организации здравоохранения также нет доказательств о повторном заражении.

"Повторное заражение возможно не ранее, чем через год. Случаи якобы повторного заражения базируются на результатах ПЦР. И у нас тоже были такие (даже сотрудники), у которых легкое недомогание и ПЦР позитивный. Но ПЦР бывает ложнопозитивный, бывает ложнонегативный. А потом мы думали, слава богу, уже, наверное, переболели, а оказывалось, что через три месяца разгоралась типичная клиническая картина", – подчеркнула инфекционист.

Голубовская отметила, что, если есть в организме какой-то возбудитель, организм ему противодействует.

"И эта память сохраняется определенное время. Сколько? Мы еще этого точно не знаем", – считает врач.

О том, что в Тернопольской области мужчина в третий раз заражен коронавирусной инфекцией COVID-19, 29 июля сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 1 августа коронавирусом в мире заразилось 17,59 млн человек, жертвами COVID-19 стали 679 тыс. человек, выздоровело 10,33 млн.

По состоянию на 1 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 71 056 (+1172), 1709 из них умерли (+16), 39 308 выздоровели (+556).