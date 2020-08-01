Украина занимает восьмое место в Европе по количеству заболевших COVID-19 – Ляшко

Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимает 34-е место в мире, по смертности от COVID-19 – 38-е. Такие данные привел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: Распространение коронавирусной болезни в мире не имеет тенденции к снижению Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Украина занимает восьмое место среди европейских стран по количеству случаев COVID-19, по смертности – 15-е место, по количеству больных на 1 млн населения – 37-е. Об этом во время брифинга заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По его информации, Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимает 34-е место в мире, по смертности – 38-е. По количеству больных на 1 млн. населения страна занимает 86-е место.

"Распространение коронавирусной болезни в мире не имеет тенденции к снижению. Количество больных в мире составляет 17,106 млн, из которых 668 тыс. случаев болезни закончились летальным исходом", – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что Украине следует готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, который приходится на октябрь – май, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 1 августа коронавирусом в мире заразилось 17,59 млн человек, жертвами COVID-19 стали 679 тыс. человек, выздоровело 10,33 млн.

По состоянию на 1 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 71 056 (+1172), 1709 из них умерли (+16), 39 308 выздоровели (+556).

По информации главного санврача, Минздрав Украины ориентируется на около 4 тыс. летальных случаев от COVID-19 и 400 тыс. случаев инфицирования.