От COVID-19 к концу года умрет больше людей, чем от ВИЧ – Виктор Ляшко

Четыре дня подряд в Украине количество активных больных COVID-19 меньше, чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели или умерли). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев – 51,5%. Об этом 13 июля написал в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его информации, в 2019 году в мире умерло около 690 тыс. человек от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. На июль 202-го от COVID-19 умерло уже более 570 тыс. человек.
"Такими темпами COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые наносят наибольший вред здоровью, – диабетом, туберкулезом, ДТП – и превысит показатели не только ВИЧ, но и малярии, убийств и самоубийств", – отметил в своем посте главный санврач Украины.
Наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения в Украине отмечены в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7) и Запорожской (5) областях, отметил он.
Больше всего проведено лабораторных исследований методом ПЦР на 1 млн населения с начала эпидемии в Киеве (47 466), Черновицкой (40 073), Черкасской (31 929), Тернопольской (30 825) и Ровенской (29 978) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 13 июля в мире коронавирусом заразилось почти 13 млн человек, из них более 7,15 млн вылечились, более 570 тыс. умерли.