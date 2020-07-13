От COVID-19 к концу года умрет больше людей, чем от ВИЧ – Виктор Ляшко

За 2019 год в мире умерли от ВИЧ около 690 тыс. человек, на июль 2020 года от коронавирусной инфекции умерло уже более 570 тыс. человек. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на 13 июля в мире коронавирусом заразилось почти 13 млн человек Фото: EPA

Четыре дня подряд в Украине количество активных больных COVID-19 меньше, чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели или умерли). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев – 51,5%. Об этом 13 июля написал в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его информации, в 2019 году в мире умерло около 690 тыс. человек от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. На июль 202-го от COVID-19 умерло уже более 570 тыс. человек.

"Такими темпами COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые наносят наибольший вред здоровью, – диабетом, туберкулезом, ДТП – и превысит показатели не только ВИЧ, но и малярии, убийств и самоубийств", – отметил в своем посте главный санврач Украины.

Наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения в Украине отмечены в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7) и Запорожской (5) областях, отметил он.

Больше всего проведено лабораторных исследований методом ПЦР на 1 млн населения с начала эпидемии в Киеве (47 466), Черновицкой (40 073), Черкасской (31 929), Тернопольской (30 825) и Ровенской (29 978) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 13 июля в мире коронавирусом заразилось почти 13 млн человек, из них более 7,15 млн вылечились, более 570 тыс. умерли.