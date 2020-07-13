В Закарпатье пациентами с COVID-19 почти полностью заполнены больницы второй и третьей очереди – ОГА

Интенсивный прирост случаев коронавирусной инфекции в Закарпатской области медики фиксируют последние три недели, сообщает Закарпатская ОГА.

В Закарпатье пациентами с COVID-19 почти полностью заполнены больницы второй и третьей очереди. Об этом 13 июля в Facebook сообщает Закарпатская областная государственная администрация.

"Почти на 90% заполнены койки пациентами, которые болеют COVID-19, в больницах второй и третьей волны. Эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

Интенсивный прирост случаев коронавирусной инфекции в области медики фиксируют последние три недели.

Помимо этого, в ОГА подчеркнули, что сейчас область нуждается в кислородных концентраторах – для медицинских учреждений второй и третьей волны региона нужно 40 таких аппаратов.

"Кислородные концентраторы помогают пациентам с осложненными формами COVID-19 – насыщают организм больного человека кислородом в зависимости от состояния – от одного литра в минуту до 10. Больницы первой волны, в основном это заведения областного подчинения, на сегодня почти на 100% обеспечены такими аппаратами, их купили за счет областного бюджета… А больницы второй и третьей волны – преимущественно районного подчинения – должны закупать такие аппараты за свой счет", – уточнили в ОГА.

По официальным данным на утро 13 июля, коронавирус в Украине подтвержден у 54 133 человек, из них 26 232 вылечились, а 1398 умерли.

В Закарпатье зафиксировано 3988 случаев COVID-19, умерли 139 человек.