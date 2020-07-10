ГОРДОН
 
 
МИР

В большей части мира коронавирус не находится под контролем. Становится хуже – ВОЗ

Коронавирус разрушил системы здравоохранения в некоторых наиболее богатых странах мира, в то время как другие страны, имевшие скромные средства, предприняли успешные меры в борьбе с COVID-19, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пандемия ускоряется, общее количество случаев заражений удвоилось за последние шесть недель
Пандемия ускоряется, общее количество случаев заражений удвоилось за последние шесть недель
Фото: EPA

Пандемия коронавируса коснулась всех стран мира, она разоблачила существующее неравенство, расширяя и углубляя его, отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении, которое размещено на сайте ВОЗ 9 июля.

Он отметил, что коронавирус разрушил системы здравоохранения в некоторых наиболее богатых странах мира, в то время как другие страны, имевшие скромные средства, предприняли успешные меры в борьбе с COVID-19.

"Мы знаем, что когда страны применяют комплексный подход, основанный на фундаментальных мерах общественного здравоохранения, таких как поиск, изоляция, тестирование и лечение случаев, а также отслеживание и карантинные контакты, вспышка может быть взята под контроль. Но в большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже", – подчеркнул Гебрейесус.

По информации гендиректора ВОЗ, пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 9 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 012 720 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 548 914 человек, выздоровело 6 562 679.

Теги: ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS