Голод может унести больше жизней, чем коронавирус – Oxfam

Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam предупредило, что до конца 2020 года ежедневно в мире от голода могут умирать до 12 тыс. человек.

Организация определила страны и регионы, где продовольственный кризис усугубился из-за пандемии: Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сирия и Гаити Фото: depositphotos.com

Пандемия коронавируса привела к усилению неравенства в мире и росту продовольственного кризиса, об этом сообщила пресс-служба международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

"В нашем крайне неравном мире миллионы людей каждый год умирают от голода. Коронавирус подлил масла в огонь растущего продовольственного кризиса. Если мы не будем действовать сейчас, до конца года от голода, вызванного пандемией, может умирать до 12 тыс. человек в день", – отмечают в организации.

По информации Oxfam, в 2019 году 821 млн человек испытывали нехватку продовольствия, из них примерно 149 млн страдали от голода в кризисных ситуациях.

"В сочетании с конфликтами, растущим неравенством и эскалацией климатического кризиса пандемия коронавируса потрясла и без того разрушенную продовольственную систему, и миллионы людей оказались на грани голода", – подчеркнули в Oxfam.

Организация определила страны и регионы, где продовольственный кризис усугубился из-за пандемии: Йемен, Демократическая Республика Конго, западная часть региона Сахель, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сирия и Гаити.

"Вместе они составляют 65% людей, сталкивающихся с голодным кризисом во всем мире. Но новые горячие точки также появляются. Страны со средним уровнем дохода, такие как Индия, Южная Африка и Бразилия, испытывают быстро растущий уровень голода", – отмечено в сообщении.

Организация предлагает пожертвовать деньги для стран, в которых распространен голод.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 9 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 012 720 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 548 914 человек, выздоровело 6 562 679.