Россия – на девятом месте, Украины в списке нет. Ernst & Young опубликовала рейтинг привлекательных для инвесторов стран

Британская компания Ernst & Young опубликовала исследование инвестиционной привлекательности стран Европы за 2019 год, в рейтинг вошли 20 стран.

В 2019 году в Европе было объявлено о 6412 инвестиционных проектах с привлечением прямых иностранных инвестиций, это на 0,9% больше, чем годом ранее, отмечено в исследовании Ernst & Young, которое было опубликовано в июне.

"Наиболее высокий уровень инвестиционной активности наблюдался во Франции и Испании, при этом общеевропейская динамика была довольно скромной. Это обусловлено усилением напряженности в международных торговых отношениях, неопределенностью вокруг Brexit, а также вялыми темпами экономического роста. 2019 год стал вторым по "урожайности" на проекты прямых иностранных инвестиций, более высокие показатели наблюдались лишь в 2017 году", – сказано в отчете.

Всего в списке 20 стран, в число которых не попала Украина. В первой пятерке наиболее привлекательных для инвесторов стран оказались Франция, Великобритания, Германия, Испания, Бельгия. На шестой строчке списка – Нидерланды, за ними следуют Польша, Ирландия, Россия, Турция.

Из-за пандемии коронавируса инвесторы скорректировали планы в отношении европейского рынка, при этом они не намерены полностью от них отказываться, сказано в исследовании.

"Согласно опросу, проведенному в конце апреля в 113 компаниях, 51% инвесторов собираются несколько урезать плановые объемы ПИИ на 2020 год, 15% ожидают существенных сокращений, 23%, скорее всего, отложат реализацию новых проектов до 2021 года и лишь 11% не будут что-либо менять", – подчеркнули авторы отчета.