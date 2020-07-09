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Есть основания считать, что мы выходим из кризиса – министр финансов Украины

Министр финансов Сергей Марченко считает, что промышленное производство и экономика Украины начали восстанавливаться.

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Марченко считает, что Украина уже выходит из кризиса
Марченко считает, что Украина уже выходит из кризиса
Фото: kmu.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что экономика Украины не упадет сильнее, чем в развитых странах мира. Об этом он заявил в интервью газете "Сегодня".

"Есть основания полагать, что мы выходим из кризиса. МВФ дает нам 8,2% падения ВВП, ранее давал 7,7%. Мы считаем, что 4,8% – реальный показатель. Посмотрим по итогам второго квартала. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы. Нет оснований считать, что падение экономики у нас будет больше, чем в развитых странах", – отметил Марченко.

Он пояснил, что Украина не так сильно, как ведущие страны мира, "интегрирована в наиболее пострадавшие [от пандемии] экономические цепочки", в то же время рынки для реализации украинской экспортной продукции сохранились.

"Падение цен на руду и металл не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для нас с точки зрения внешних позиций ситуация не настолько уязвима, как для других стран. Считаю, что мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", – подчеркнул министр.

Марченко также заявил, что в условиях эпидемии и карантина "много потерял малый и средний бизнес, но статистика свидетельствует о том, что цифры регистрации новых [физлиц-предпринимателей] уже вышли на докризисный уровень".

"Потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства. Есть основания считать, что наиболее критическую стадию кризиса мы прошли. Сейчас идет восстановление", – заверил глава Минфина.

В соответствии с данными Министерства развития экономики Украины, за первые пять месяцев 2020 года ВВП страны упал на 5,9%. По прогнозам правительства, ВВП Украины по итогам года упадет на 4,8%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

Теги: Украина, эпидемия, ВВП, экономика, Министерство финансов, Сергей Марченко, пандемия
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