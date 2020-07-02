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Марченко: Украина еще не вышла из экономического кризиса

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в мае в Украине наблюдалось падение товарооборота на более чем 31% в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Марченко надеется, что налаженная работа фискальных органов позволит дать толчок положительной экономической динамике
Марченко надеется, что налаженная работа фискальных органов позволит дать толчок положительной экономической динамике
Фото: mof.gov.ua

Украина пока еще не вышла из экономического кризиса. Об этом 2 июля на пресс-конференции сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сказать, что у нас с экономикой все хорошо и мы уже вышли из кризиса, мы еще не можем. Есть определенные факторы экономического восстановления. Я очень надеюсь, что, наладив работу фискальных органов, мы сможем не только эффективно выполнять планы, но и дать толчок положительной экономической динамике", – отметил министр.

Марченко также сообщил, что в мае в Украине наблюдалось падение товарооборота на более чем 31% в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

8 мая глава Нацбанка Украины Яков Смолий заверил, что в результате пандемии украинская экономика упадет не более чем на 5%, а после этого начнет подниматься. По его словам, украинская экономика вошла в кризис COVID-19 в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008-го или 2014 годов.

По прогнозам правительства Украины, ожидалось, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Международный валютный фонд прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики с 30-х годов ХХ века, заявила 9 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. 27 марта она сказала, что глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, уже начался.

Теги: Украина, Министерство финансов, кризис, Сергей Марченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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