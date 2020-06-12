Консолидация общества вокруг власти в кризис заканчивается. Последствия карантина, неопределенность и криминогенная обстановка "догоняют"

Вышел свежий рейтинг КМИС за конец мая – начало июня.

У Зеленского и "Слуги народа" падение на 5 процентных пунктов (президентский рейтинг – 37,6% против 42,6% в апреле, парламентский – 28% против 32,6% в апреле).

Причем интересно, что методика проведения опроса позволила отследить падение на 2 процентных пункта в президентском рейтинге менее чем за неделю – с 31 мая по 4 июня. То есть почти сразу после Кагарлыка, "стрелки" в Броварах и погрома в Одессе. Думаю, эти истории были значимы для рейтинга власти.

Незначительный рост отмечают социологи у ОПЗЖ (17,7% против 15,8% в апреле) и ЕС (16,2% против 15,2%). "Батьківщина" падает – 8% против 12% в апреле.

Ниже ватерлинии подрастает Смешко, но незначительно. И почти на 4 процентных пункта выросло количество тех, кто не хочет голосовать на парламентских выборах.

Из чего вывод: консолидация общества вокруг власти в кризис заканчивается. Последствия карантина, будущая неопределенность и криминогенная обстановка "догоняют". Небыстро, но уверенно. Помогает безальтернативность.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора