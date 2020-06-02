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ПРОИСШЕСТВИЯ

На рынке "Седьмой километр" под Одессой неизвестные открыли стрельбу, ранены два человека

Двое мужчин получили огнестрельные ранения на рынке "Седьмой километр" под Одессой. Стрелявшие скрылись.

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Инцидент произошел сегодня утром
Инцидент произошел сегодня утром
Фото: dumskaya.net

Сегодня утром на одном из рынков Одесской области неизвестные открыли стрельбу, ранения получили двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области на своей странице в Facebook.

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов, вероятно, из травматического оружия, в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали", – говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, к ним причастные. 

https://www.facebook.com/gunp.odessa/videos/257017175510043/

По данным местного издания "Думская", речь идет о рынке "Седьмой километр".

Теги: Одесса, оружие, стрельба, Нацполиция, ранение
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