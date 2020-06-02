На рынке "Седьмой километр" под Одессой неизвестные открыли стрельбу, ранены два человека

Двое мужчин получили огнестрельные ранения на рынке "Седьмой километр" под Одессой. Стрелявшие скрылись.

Сегодня утром на одном из рынков Одесской области неизвестные открыли стрельбу, ранения получили двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области на своей странице в Facebook.

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов, вероятно, из травматического оружия, в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали", – говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, к ним причастные.

По данным местного издания "Думская", речь идет о рынке "Седьмой километр".