На рынке "Седьмой километр" под Одессой неизвестные открыли стрельбу, ранены два человека

Сегодня утром на одном из рынков Одесской области неизвестные открыли стрельбу, ранения получили двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области на своей странице в Facebook.
"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов, вероятно, из травматического оружия, в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали", – говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, к ним причастные.
По данным местного издания "Думская", речь идет о рынке "Седьмой километр".