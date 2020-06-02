Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

На базе ВВС США произошла стрельба, есть погибшие

Рано утром 1 июня двое американских военнослужащих были застрелены на авиабазе в Северной Дакоте. Подробностей о стрелявшем пока нет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инцидент произошел на авиабазе в Северной Дакоте
Инцидент произошел на авиабазе в Северной Дакоте
Фото: grandforks.af.mil

Двое военнослужащих 319-го разведывательного авиакрыла военно-воздушных сил США убиты на авиабазе в Гранд-Форкс, штат Северная Дакота. Сообщение об инциденте размещено на сайте подразделения.

1 июня в 4.30 (12.30 по Киеву) на территории базы произошла стрельба, вскоре место преступления было взято под контроль, говорится в пресс-релизе.

Фамилии погибших пока не разглашаются в интересах их родных.

Командующий базой полковник Кэмерон Прингл уточнил на брифинге, что огонь был открыт в общежитии для летчиков, пишет Grand Forks Herald. Он отказался предоставить сведения о подозреваемом в убийстве, подчеркнув, что на территории базы сейчас безопасно. Прингл не стал отвечать на вопрос, носят ли военнослужащие свое оружие в общежитие.

Управление специальных расследований ВВС ведет расследование по факту стрельбы, заявил газете окружной шериф Джоэл Ллойд. Это может свидетельствовать о том, что убийцей является военнослужащий, иначе следствие поручили бы офису шерифа, отмечает издание.

Это второй инцидент со стрельбой на американских авиабазах за месяц: 21 мая мужчина открыл огонь возле въезда в подразделение военно-морских сил США в штате Техас. Во время нападения была ранена женщина-матрос, стрелка убили сотрудники базы.

Теги: убийство, стрельба, ВВС США, авиабаза, Северная Дакота
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Лувр назвал дату открытия музея для посетителей
Лувр назвал дату открытия музея для посетителей
Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах
Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS