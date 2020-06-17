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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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Мы проходим кризис так мягко благодаря работе Нацбанка. Но депутаты сделали шаг к уничтожению независимого регулятора

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Финансовый комитет, за исключением ряда депутатов, толкнул Украину к дефолту. Постановив, что Нацбанк все провалил, то ли сделал гривну слишком слабой, то ли слишком сильной (не определились), а также построил пирамиду ОВГЗ.

Сказать бред о пирамиде ОВГЗ, в принципе, могут то ли очень глупые люди (ура – уровню финансового комитета парламента) или очень заангажированные люди, которые на службе олигарха скажут что угодно. Так или иначе, это приговор финансовому комитету парламента. И каждому депутату, который поддержал данное решение. Кстати, воздержавшиеся тоже поддержали. Тут нельзя быть над схваткой. Если человек понимает, о чем речь, он никогда не промолчит, если видит, что творят.

Тут нет ничего неоднозначного. Мы проходим кризис так мягко, со стабильным курсом и банковской системой именно благодаря работе Нацбанка.

В итоге депутаты сделали шаг к уничтожению независимого регулятора. Депутаты сделали шаг для разрушения сотрудничества с Международным валютным фондом. Депутаты очень порадовали Игоря Коломойского.

А Украина? А Украина опять пошла в сторону дефолта. Опять выглядит страной-идиотом в глазах всего инвестиционного сообщества. Опять стреляет себе в ногу.

И очередная реформа под угрозой. Додавливание банковской системы идет своим чередом. Похоже, макроэкономическую стабильность не оценили. Что ж, тогда будем пробовать, что такое макроэкономическая нестабильность.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: инвестиции, дефолт, Нацбанк, Сергей Фурса, ОВГЗ
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