Смолий считает, что в тени находится до 60% украинской экономики

По данным экс-главы Нацбанка Украины Якова Смолия, с начала 2020 года объем наличных вне банковской системы увеличился на 60 млрд грн. Он заявил, что эти деньги идут на финансирование теневой экономики.

Объем теневой экономики в Украине составляет около 60%. Такое мнение высказал в интервью LB.ua бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Так он обосновал решение Национального банка об ужесточении критериев по оценке кредитного риска, в связи с чем, по мнению критиков Смолия, снизился объем кредитования в Украине.

"От того, что мы снизим оценку кредитного риска, заемщик лучше не станет. Если он ведет бизнес в тени, не дает нормальной отчетности, банк не может оценить его денежные потоки, какие объемы кредита он способен обслуживать, вернет ли он в конце концов этот кредит. Поэтому проблема не в том, что Национальный банк ужесточил требования, а проблема в том, что бизнес не работает прозрачно. Банк, оценивая заемщика, не имеет оснований дать ему другой объем средств. Поэтому и объем кредитов такой. По оценке, которую дает Министерство экономики, 30% бизнеса находится в тени. Я думаю, что это можно спокойно умножить на два. Более половины бизнеса в тени", – заявил Смолий.

По его данным, с начала 2020 года объем наличности вне банковской системы увеличился на 60 млрд грн, за счет которых и финансируется теневая экономика.

"И вы хотите, чтобы Национальный банк вместе с банковской системой кредитовал теневую экономику? Это неправильно. Потому что нет налогов, нет реальных официальных зарплат. Надо бизнес выводить из тени", – заключил Смолий.

30 июня Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что объем теневой экономики впервые упал ниже 30% ВВП – до 28%.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.