ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Смолий считает, что в тени находится до 60% украинской экономики

По данным экс-главы Нацбанка Украины Якова Смолия, с начала 2020 года объем наличных вне банковской системы увеличился на 60 млрд грн. Он заявил, что эти деньги идут на финансирование теневой экономики.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смолий оценил объем теневой экономики в 60% ВВП Украины
Смолий оценил объем теневой экономики в 60% ВВП Украины
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України

Объем теневой экономики в Украине составляет около 60%. Такое мнение высказал в интервью LB.ua бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Так он обосновал решение Национального банка об ужесточении критериев по оценке кредитного риска, в связи с чем, по мнению критиков Смолия, снизился объем кредитования в Украине.

"От того, что мы снизим оценку кредитного риска, заемщик лучше не станет. Если он ведет бизнес в тени, не дает нормальной отчетности, банк не может оценить его денежные потоки, какие объемы кредита он способен обслуживать, вернет ли он в конце концов этот кредит. Поэтому проблема не в том, что Национальный банк ужесточил требования, а проблема в том, что бизнес не работает прозрачно. Банк, оценивая заемщика, не имеет оснований дать ему другой объем средств. Поэтому и объем кредитов такой. По оценке, которую дает Министерство экономики, 30% бизнеса находится в тени. Я думаю, что это можно спокойно умножить на два. Более половины бизнеса в тени", – заявил Смолий.

По его данным, с начала 2020 года объем наличности вне банковской системы увеличился на 60 млрд грн, за счет которых и финансируется теневая экономика.

"И вы хотите, чтобы Национальный банк вместе с банковской системой кредитовал теневую экономику? Это неправильно. Потому что нет налогов, нет реальных официальных зарплат. Надо бизнес выводить из тени", – заключил Смолий.

30 июня Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что объем теневой экономики впервые упал ниже 30% ВВП – до 28%.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Теги: Украина, налоги, зарплата, НБУ, ВВП, экономика, Министерство экономики, Нацбанк, Яков Смолий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жиза". Педан показал, как отдыхающие испортили ему фото
"Жиза". Педан показал, как отдыхающие испортили ему фото
"Останови своего мужа", "Он даже не может выразить мысли". Соцсети просят Кардашян отговорить Уэста баллотироваться в президенты США
"Останови своего мужа", "Он даже не может выразить мысли". Соцсети просят Кардашян отговорить Уэста баллотироваться в президенты США
Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова показала трогательные снимки сына и кума – известного певца
Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова показала трогательные снимки сына и кума – известного певца
"Ваша любовь вдохновляет". 74-летняя Хоун восхитила поклонников поцелуем с 69-летним мужем
"Ваша любовь вдохновляет". 74-летняя Хоун восхитила поклонников поцелуем с 69-летним мужем
"Опять молодуху нашел". Шнуров показал жену. Видео
"Опять молодуху нашел". Шнуров показал жену. Видео
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
Волочкова шпагатом измерила ширину лестницы. Фото
Волочкова шпагатом измерила ширину лестницы. Фото
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Тарзан не хотел жениться!". Муж Королевой показал, как на церемонии росписи не решался поставить свою подпись
"Тарзан не хотел жениться!". Муж Королевой показал, как на церемонии росписи не решался поставить свою подпись
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
  "Чи ви, люди, спите, спите". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на старинную украинскую песню. Видео
  "Чи ви, люди, спите, спите". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на старинную украинскую песню. Видео
Звезда Бродвея Кордеро умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Звезда Бродвея Кордеро умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
  "Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном
  "Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Шок-контент!". Огневич прокомментировала роман с главой администрации президента
"Шок-контент!". Огневич прокомментировала роман с главой администрации президента
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
  "Пандемия любви". Максакова оголилась для презентации новой песни. Видео
"Пандемия любви". Максакова оголилась для презентации новой песни. Видео
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS