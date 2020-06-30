Уровень теневой экономики Украины упал ниже 30% – Минэкономразвития

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
В Минэкономики отметили, что объем теневого ВВП сократился на три процентных пункта по сравнению с 2018 годом.
"То есть продолжается тенденция к снижению уровня теневой экономики", – считают в ведомстве.
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