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Уровень теневой экономики Украины упал ниже 30% – Минэкономразвития

Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема официального ВВП страны.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства. В Минэкономики отметили, что объем теневого ВВП сократился на три процентных пункта по сравнению с 2018 годом. "То есть продолжается тенденция к снижению уровня теневой экономики", – считают в ведомстве.

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