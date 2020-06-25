В Украине стабилизировалась ситуация с безработицей – глава Минэкономики

По данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, с 13 марта в стране трудоустроили более 150 тыс. безработных.

Петрашко: В последние две недели не происходит роста количества безработных Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

В Украине стабилизировалась ситуация с безработицей, заявил 24 июня в эфире телеканала "Прямий" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"У нас уже в последние две недели не происходит роста количества безработных... С начала коронавируса, это с 13 марта, насколько я помню, уже трудоустроено через фонды занятости – я не говорю о сопутствующих вещах, которые также есть и через государственные компании... более 150 тыс. людей", – сказал он.

По словам министра, люди регистрируются как безработные, но их трудоустраивают.

25 июня в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины уточнили, что речь идет о 156 тыс. граждан, трудоустроенных с начала эпидемии COVID-19.

10 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае в Украине планируют создать 500 тыс. рабочих мест.

13 мая глава Кабмина сообщил, что из-за коронавируса и карантинных ограничений количество официальных безработных в стране увеличилось до 500 тыс. человек.

С 12 марта в Украине был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

25 июня коронавирус за сутки был подтвержден у 994 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 40 008 человек, 1067 из них скончались, а 17 758 выздоровели.