В Украине стабилизировалась ситуация с безработицей – глава Минэкономики

В Украине стабилизировалась ситуация с безработицей, заявил 24 июня в эфире телеканала "Прямий" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
"У нас уже в последние две недели не происходит роста количества безработных... С начала коронавируса, это с 13 марта, насколько я помню, уже трудоустроено через фонды занятости – я не говорю о сопутствующих вещах, которые также есть и через государственные компании... более 150 тыс. людей", – сказал он.
По словам министра, люди регистрируются как безработные, но их трудоустраивают.
25 июня в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины уточнили, что речь идет о 156 тыс. граждан, трудоустроенных с начала эпидемии COVID-19.
10 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае в Украине планируют создать 500 тыс. рабочих мест.
13 мая глава Кабмина сообщил, что из-за коронавируса и карантинных ограничений количество официальных безработных в стране увеличилось до 500 тыс. человек.
С 12 марта в Украине был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
25 июня коронавирус за сутки был подтвержден у 994 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 40 008 человек, 1067 из них скончались, а 17 758 выздоровели.