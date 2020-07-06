Смолий рассказал, действовал ли Зеленский в интересах Коломойского

По мнению экс-главы Национального банка Украины Якова Смолия, бизнесмен Игорь Коломойский может быть заинтересован в смене руководства НБУ, чтобы "ослабить влияние Нацбанка в судах внутри страны и за рубежом". Он отметил, что не располагает доказательствами, что президент Украины Владимир Зеленский действовал в интересах Коломойского.

Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что давление на руководство НБУ началось с осени 2019 года. В интервью LB.ua он высказал предположение, что к этому может быть причастен бизнесмен Игорь Коломойский.

"Я бы сказал, что давление началось с осени. С тех сфабрикованных, по моему мнению, коррупционных скандалов, когда двух человек [сотрудников Нацбанка] арестовали за попытку получить взятку. И где эти дела? Тогда же начались и митинги. Месяц барабанили здесь под стенами. Месяц у дома, где я живу: кони, люди, оркестры, похоронные марши. Мы были вынуждены с женой жить в квартире, адрес которой они не знали. Группа канала "1+1" приезжала в дом, где живет моя дочь. Для чего?" – сказал он.

По словам Смолия, целью этих акций была дискредитация руководства Национального банка.

"Снять, сменить на управляемых. Если проследить линию событий вокруг "ПриватБанка", есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Национального банка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки", – заявил бывший председатель НБУ.

Отвечая на вопрос, действовал ли в интересах Коломойского президент Владимир Зеленский, Смолий сказал: "Я не могу это связывать. Прямых каких-то таких высказываний в поддержку Коломойского не было, поэтому доказательств этому нет".

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.

"ПриватБанк", ранее принадлежавший Коломойскому, был национализирован в конце 2016 года. Бывший собственник банка пытается опротестовать его национализацию в украинских и иностранных судах.