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Смолий: После встречи с Зеленским я понял, что должен уволиться

Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его уволиться до окончания летней сессии Верховной Рады.

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Рада уволила Смолия 3 июля
Рада уволила Смолия 3 июля
Фото: rada.gov.ua

Бывший председатель Национального банка Украины Яков Смолий подтвердил, что уволился по просьбе президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"После заседания Национального совета реформ 30 июня у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да", – рассказал Смолий.

При этом экс-чиновник отказался раскрыть детали встречи с Зеленским, подчеркнув лишь, что разговор был "абсолютно спокойный".

"Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: "Пиши заявление, уходи, ты мне надоел". Просто я из контекста понял, что должен уволиться", – отметил экс-глава НБУ.

Также Смолий добавил, что Зеленский попросил его подать в отставку до конца текущей сессии парламента, то есть до 17 июля.

"Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?" Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная. Важно, чтобы нового главу назначили до того, как Рада пойдет на каникулы, чтобы не было большого разрыва [между увольнением и назначением нового главы НБУ]. Поэтому 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", – рассказал он.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.

Теги: Украина, НБУ, экономика, Владимир Зеленский, Нацбанк, Яков Смолий
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