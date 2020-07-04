Зеленский заявил, что у него три списка кандидатов на пост главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что участники рынка "не видят рисков" в увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

Зеленский заявил, что у него были "неплохие отношения" со Смолием Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с представителями государственных и коммерческих банков, а также с правлением Национального банка, на которых получил предложения по кандидатурам нового председателя Национального банка Украины. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время поездки в Одесскую область.

"Я сделал три большие дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и [предложения по] кандидатуре [главы НБУ], и их личное впечатление по этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", – сказал Зеленский.

Также он сообщил, что встретился с правлением НБУ и представителями коммерческих банков Украины. По итогам этих встреч Зеленский сформировал три списка кандидатов. "Мы изучаем их и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил", – заявил глава государства.

Он добавил, что с уволенным главой НБУ Яковом Смолием у него были "очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне".

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.