"Слуга народа" не будет затягивать назначение главы Нацбанка Украины – Верещук

Назначение нового главы Национального банка Украины может произойти на последней пленарной неделе третьей сессии Верховной Рады. Во фракции "Слуга народа" назвали кандидатов на должность, об этом рассказала народный депутат Ирина Верещук.

Нового главу Национального банка Украины планируют назначить с 14-го по 17 июля, во время последней пленарной недели в парламенте, об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, сообщает "Интерфакс-Украина" 3 июля.

"Будет неделя работы в комитетах, потом мы возвращаемся на еще одну неделю, последнюю на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос", – считает Верещук.

По ее словам, на должность главы НБУ рассматривают кандидатуры: главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, экс-министра экономики (в 2007–2010 годах) Украины Богдана Данилишина, экс-главы правления "Райффайзенбанк Аваль" Владимира Лавренчука, главы "Ургазбанка" Кирилла Шевченко.

"Лавренчук и господин Шевченко – это основные. Возможно, Жуковский", – отметила Верещук.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.