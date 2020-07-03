Профессионал с высокой репутацией. В Нацбанке рассказали, каким видят нового главу

В правлении Национального банка Украины заявили, что новый руководитель НБУ должен быть технократом, который не поддается политическому давлению.

Рожкова: Это должен быть профессиональный человек, у которого высокая репутация как на внутреннем рынке среди финансового сектора, бизнеса, так и у внешних партнеров Украины Фото: НБУ / Flickr

Правление Национального банка Украины ожидает назначения новым главой регулятора специалиста, который готов и дальше внедрять политику НБУ в сферах монетарной политики, рыночных операций и пруденциальной, об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова 3 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

“С нашей точки зрения, это должен быть профессиональный человек, у которого высокая репутация как на внутреннем рынке среди финансового сектора, бизнеса, так и у внешних партнеров Украины, включая инвесторов. Это должен быть технократ, который не поддается политическому давлению“, – считает Рожкова.

По мнению экс-главы НБУ Якова Смолия, будущий глава НБУ не сможет повлиять на вопрос взаимоотношений регулятора с "ПриватБанком".

“Во-первых, у НБУ нет единоличного принятия решений. С другой стороны, сегодня есть дела только против НБУ, потому что "ПриватБанк" погасил кредиты рефинансирования, и все взаимоотношения с бывшими собственниками – это вопрос к собственнику, к Кабинету министров", – сказал он.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.