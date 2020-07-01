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ПОЛИТИКА

Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении на НБУ

Глава НБУ Яков Смолий, который сегодня подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, хочет уберечь банк от попыток подорвать его институциональные основы.

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Смолий возглавляет Нацбанк с марта 2018 года
Смолий возглавляет Нацбанк с марта 2018 года
Фото: Національний банк України / Facebook

Председатель Национального банка Яков Смолий подал в отставку, об этом 1 июля сообщила пресс-служба регулятора.

Заявление об увольнении по собственному желанию Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей по руководству деятельностью Национального банка и взаимодействию с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – приводит пресс-служба слова Смолия.

30 июня совет Национального банка отказался рассматривать вопрос о назначении Олега Чурия на должность зампредседателя НБУ на новый семилетний срок. Пресс-служба регулятора заявила, что совет действовал в нарушение закона, что может указывать на политическую мотивированность его отдельных членов.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ. 15 марта 2018 года он был назначен его председателем.

Теги: НБУ, отставка, Владимир Зеленский, Яков Смолий
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