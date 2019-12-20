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Смолий заявил о политической мотивированности совета НБУ. Данилишин в ответ обвинил правление банка в коррупции

Председатель Нацбанка Яков Смолий обвинил членов совета НБУ в непоследовательных и субъективных решениях. Глава совета Нацбанка Богдан Данилишин в ответ заявил о попытке дискредитировать его самого и других членов совета.

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Данилишин заявил, что Смолий фигурирует в уголовном производстве
Данилишин заявил, что Смолий фигурирует в уголовном производстве
Фото: Богдан Данилишин / Facebook

Председатель и член правления Нацбанка Яков Смолий 17 декабря заявил о политической мотивированности членов совета НБУ. Об этом сообщается на сайте банка.

Смолий подчеркнул, что непоследовательные и субъективные решения совета НБУ в стратегических документах и решениях вызывают немало вопросов.

"Почему выводы, которые фигурируют в решениях совета НБУ, не соответствуют стратегическим приоритетам, которые тот же совет устанавливает для НБУ? Почему часть совета НБУ настойчиво "проталкивает" в решение коллегиального органа оценочные суждения вместо обсуждения их во время профессиональных экономических дискуссий? Почему совет НБУ игнорирует долгосрочный эффект, который политика НБУ имеет на экономику, и фокусируется на краткосрочных последствиях вопреки экономической логике? Я вижу только один ответ на все три вопроса: политическая мотивированность отдельных членов совета НБУ", – заявил он.

Глава совета Нацбанка Богдан Данилишин в ответ 19 декабря обвинил правление банка в коррупции. Он подчеркнул, что публичная активность правления НБУ по дискредитации совета банка свидетельствует не "просто о плохих отношениях между ним и Смолием" или борьбе за попытки совета влиять на стратегические аспекты работы НБУ.

"Это попытка дискредитировать председателя совета НБУ и наших отдельных членов до того, как информация о причастности отдельных членов правления НБУ к возможным фактам коррупции, в том числе политической, станет публичной", – написал Данилишин.

Он добавил, что члены совета, которые поддерживают позицию правления НБУ вместе со Смолием, фигурируют в ряде уголовных дел, открытых правоохранительными органами, и спецрасследований Верховной Рады.

По словам Данилишина, член совета Виктор Козюк является фигурантом расследования парламента о законности его избрания на эту должность в связи с возможными фактами фальсификации и нарушением процедуры избрания.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2774842455931873&id=100002184378189

Теги: коррупция, НБУ, экономика, Богдан Данилишин, фальсификации, правоохранители, расследование, парламент, борьба, Яков Смолий
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