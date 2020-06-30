Совет НБУ отказался рассматривать вопрос о назначении замглавы Нацбанка

Совет Национального банка Украины отказался рассматривать вопрос о назначении Олега Чурия на должность зампредседателя НБУ на новый срок. Пресс-служба регулятора заявила, что совет действовал в нарушение закона.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НБУ.

"Сегодня во время очередного заседания совет НБУ безосновательно в нарушение закона "О Национальном банке Украины" и регламента совета НБУ отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия на должность зампредседателя Национального банка на повторный семилетний срок, несмотря на то, что его полномочия истекают уже 10 июля 2020 года. Представление о назначении Чурия было внесено председателем НБУ 19 июня с соблюдением всех требований действующего законодательства как к документам, так и к срокам их внесения. Несмотря на это, совет без надлежащего обоснования отказался поставить вопрос в повестку дня заседания, увеличивая институциональные риски для деятельности НБУ", – заявляет регулятор.

По мнению пресс-службы, "безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов совета НБУ".

Глава НБУ Яков Смолий собирается созвать внеочередного заседания совета на 6 июля для рассмотрения вопроса о назначении Чурия.