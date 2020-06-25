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В НБУ заверили, что у регулятора нет "любимчиков" в вопросе рефинансирования

Все коммерческие банки Украины на равных условиях могут получать кредиты рефинансирования.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий. "Учетная ставка Национального банка на сегодня составляет 6%. По этой ставке коммерческие банки могут получать кредиты рефинансирования без проблем. Причем мы даем их всем банкам, у нас нет "любимчиков", как когда-то было. У нас правила для всех одинаковы", – заверил он.

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