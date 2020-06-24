В этом году реальная зарплата украинцев не вырастет – НБУ

Национальный банк Украины сообщил, что реальная заработная плата украинцев в апреле 2020 года снизилась впервые с марта 2016 года.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, который был опубликован 24 июня.

"Весной остановился рост реального дохода домохозяйств. Снижение темпов роста наблюдалось еще в 2019 году преимущественно из-за замедления прироста заработной платы – основной составляющей реального дохода. […] В апреле, впервые с марта 2016-го, реальная зарплата уменьшилась на 0,5% из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу", – сказано в документе.

Нацбанк прогнозирует, что в этом году реальная заработная плата не вырастет.