В этом году реальная зарплата украинцев не вырастет – НБУ

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, который был опубликован 24 июня.
"Весной остановился рост реального дохода домохозяйств. Снижение темпов роста наблюдалось еще в 2019 году преимущественно из-за замедления прироста заработной платы – основной составляющей реального дохода. […] В апреле, впервые с марта 2016-го, реальная зарплата уменьшилась на 0,5% из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу", – сказано в документе.
Нацбанк прогнозирует, что в этом году реальная заработная плата не вырастет.
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