НБУ назвал ключевым вызовом для банковского сектора ухудшение качества кредитного портфеля

Из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, до 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном 24 июня.

"Снижение внутреннего и внешнего спроса, карантин и нерешенные структурные проблемы во многих секторах экономики будут иметь заметное влияние на платежеспособность заемщиков. Именно поэтому, предлагая кредитные продукты, банки должны отслеживать финансовое состояние должников и учитывать их временные финансовые трудности", – подчеркнули в Нацбанке.

При этом регулятор отмечает, что качество корпоративного кредитного портфеля банков на начало кризиса "было лучшим за последнее десятилетие".