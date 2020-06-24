НБУ назвал ключевым вызовом для банковского сектора ухудшение качества кредитного портфеля

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном 24 июня.
"Снижение внутреннего и внешнего спроса, карантин и нерешенные структурные проблемы во многих секторах экономики будут иметь заметное влияние на платежеспособность заемщиков. Именно поэтому, предлагая кредитные продукты, банки должны отслеживать финансовое состояние должников и учитывать их временные финансовые трудности", – подчеркнули в Нацбанке.
При этом регулятор отмечает, что качество корпоративного кредитного портфеля банков на начало кризиса "было лучшим за последнее десятилетие".
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